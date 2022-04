Werkgevers blijven de lonen verhogen en daarmee is sprake van een opwaartse trend. De gemiddelde loonstijging lag afgelopen maand op 3,1 procent en daarmee zijn we terug op het niveau van voor de coronacrisis, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

"De loonruimte wordt goed benut, maar werkgevers kunnen niet overal dikke loonafspraken maken. Er zijn namelijk veel verschillen in sectoren, wat vooral te maken heeft met draagkracht en omstandigheden. De bomen groeien niet tot in de hemel, maar bij bedrijven waarmee het goed gaat, worden mooie afspraken gemaakt", zegt een woordvoerder.

Vooral in de papierindustrie, de landbouw, het onderwijs, de industrie, de bouw en de detailhandel gingen de lonen omhoog. De trend zet ook in april door. De gemiddelde loonstijging voor de afgesloten cao's ligt voorlopig op 3,1 procent.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) vindt dat de lonen maar beperkt stijgen en dat sociale partners daar een gesprek over moeten voeren. Zij zegt in Nieuwsuur dat niet alleen het kabinet, maar ook werkgevers maatregelen moeten nemen om het verlies aan koopkracht voor lage inkomens te compenseren.

De AWVN ziet daar echter niets in. "Werkgevers verhogen de lonen al waar het kan, maar bedrijven kunnen de inflatie niet compenseren. Minister Schouten heeft goede bedoelingen en er zijn veel mensen die er last van hebben. Dat begrijpen we heel goed, maar je kunt niet alles op het bedrijfsleven afschuiven."