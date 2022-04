Bedrijven hebben tussen maart 2020 en nu 22,8 miljard euro aan NOW-uitkering ontvangen, meldt uitvoeringsinstantie UWV donderdag. De overheid betaalt daarmee een deel van de loonkosten vanwege de coronacrisis. Woensdag sloot het NOW-loket, omdat het kabinet heeft besloten alle coronasteun stop te zetten.

In totaal kwamen er bij de UWV zo'n 520.500 aanvragen voor loonsteun binnen, waarvan er al 468.000 werden goedgekeurd. De eerste periode, tussen maart en mei 2020, was met 148.000 aanvragen de drukste. Daarna bleef het aantal aanvragen steeds onder de 100.000.

In de achtste en laatste periode vroegen 31.000 bedrijven NOW-steun aan. Vijfhonderd aanvragen zijn al afgewezen, de rest is nog in behandeling. Het totaal uitgekeerde bedrag zal dus nog omhooggaan.

Dat bedrijven al een voorschot hebben gekregen, betekent trouwens niet dat ze dat hele bedrag mogen houden. Als later blijkt dat er in een bepaald kwartaal minder loonkosten zijn betaald dan verwacht, moet het bedrijf dat verschil terugstorten.

De definitieve berekening voor de eerste twee periodes is al afgerond, die voor de derde tot de vijfde periode loopt nu en de rest volgt later.