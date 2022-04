EVBox, ooit een van de grote Nederlandse beloftes in de laadpalensector, raakt steeds dieper in de problemen. Nadat eerder was gebleken dat het bedrijf fouten had gemaakt in zijn jaarverslag en daardoor zijn beursgang moest afblazen, blijkt nu uit onderzoek van Het Financieele Dagblad dat de laadpalen van het bedrijf niet helemaal deugen.

Wat er precies mis is met de laadpalen is niet helemaal duidelijk, maar het bedrijf heeft het in zijn opnieuw ingediende jaarverslag over aanpassingsprogramma's en terugroepacties. Voor die hele operatie heeft EVBox 14,4 miljoen euro gereserveerd, een vijfde van de netto-omzet. De problemen kunnen volgens de directie "in de nabije toekomst" opgelost zijn.

Daarnaast heeft het bedrijf 2,2 miljoen euro opzijgelegd voor meningsverschillen met klanten over geleverde producten en 3,8 miljoen euro voor contracten waarvan de kosten groter zijn dan de opbrengsten.

Door onder andere die voorzieningen komt het verlies van de onderneming in 2020 uit op 113 miljoen euro. Dat is drie keer zoveel als het verlies van 41,5 miljoen euro een jaar eerder.

Eerder was al gebleken dat EVBox over 2019 een jaarverslag met "materiële fouten" had ingediend. Daardoor bleek de brutomarge lager uit te vallen dan verwacht en ook de omzet en het verlies moesten worden aangepast.

Het bedrijf sprak toen zelf van een "vergissing of misbruik van feiten". Of dat betekent dat er bewust foute cijfers in de boekhouding zijn geslopen, wilde EVBox toen niet zeggen.