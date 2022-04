Een rechtbank op het eiland Jersey heeft voor 5,4 miljard Britse pond (6,5 miljard euro) beslag gelegd op bezittingen van de Russische miljardair Roman Abramovich. Reden hiervoor is dat de voormalige eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea op de Britse sanctielijst staat vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Om wat voor bezittingen het precies gaat, is niet duidelijk. Wel meldt de rechtbank dat het gaat om bezittingen die zijn geregistreerd op het eiland in het Kanaal of eigendom zijn van bedrijven die op het eiland zijn geregistreerd.

Volgens BBC News is ook beslag gelegd op het bedrijf Camberley International Investments, dat geld heeft geleend aan Fordstam. Via dat bedrijfje was Abramovich eigenaar van Chelsea. Door de oorlog in Oekraïne kon de miljardair niet langer eigenaar blijven van de club. Hij wilde Chelsea verkopen, maar dat proces is hem uit handen genomen door Britse autoriteiten.

Duitsland en Fiji nemen ook jachten in beslag

Ook in Duitsland hebben de autoriteiten stappen gezet tegen oligarchen. Zo is bekend geworden dat een van de grootste jachten ter wereld, de 156 meter lange Dilbar, in beslag is genomen in Hamburg.

Dat het jacht aan de ketting lag, was al bekend. De autoriteiten bevestigen nu dat het eigendom is van miljardair Alisher Usmanov, al staat het via een ingewikkelde constructie van allerlei bedrijfjes uiteindelijk op naam van Usmanovs zus. Die staat ook op de sanctielijst.

De overheid van de eilandstaat Fiji heeft deze week ook beslag gelegd op een luxejacht. Het gaat om het 106 meter lange schip Amadea, dat 325 miljoen dollar (298 miljoen euro) waard zou zijn en eigendom is van de Russische miljardair Suleyman Kerimov.

Tal van miljardairs op westerse sanctielijsten gezet

Abramovich, Usmanov en Kerimov zijn drie van de vele miljardairs die sinds de Russische invasie op de sanctielijst zijn geplaatst door westerse landen. Wereldwijd is beslag gelegd op tal van bezittingen van miljardairs die nauwe banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin.

Ook in Nederland zijn bijvoorbeeld tegoeden bevroren en transacties tegengehouden.