Een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (125 miljoen euro) die Tesla moest betalen aan ex-werknemer Owen Diaz is door de rechter teruggebracht tot 15 miljoen dollar. Rechter William Orrick zei dat "juridische principes" hem dwongen om het bedrag met 122 miljoen dollar te verlagen.

Een jury veroordeelde de autofabrikant in oktober vorig jaar tot betaling van de schadevergoeding aan Diaz. Zij had een klacht ingediend nadat zij als zwarte uitzendkracht geconfronteerd werd met een racistische werkomgeving in een Tesla-fabriek. Diaz werkte in 2015 en 2016 voor Tesla in Fremont in het noorden van Californië.

De oorspronkelijke schadevergoeding bestond uit 6,9 miljoen dollar voor emotionele schade en 130 miljoen dollar als straf. Tesla ging in beroep tegen het vonnis omdat het bedrag buitensporig hoog zou zijn en "zonder precedent in de Amerikaanse anti-discriminatiewetgeving" had.

De totale schadevergoeding is bijgesteld naar 15 miljoen dollar

Rechter Orrick stelt dat de maximaal haalbare compensatie voor emotionele schade in het geval van Diaz 1,5 miljoen dollar bedraagt. Hij kende 13,5 miljoen dollar aan boete toe, waarmee de totale schadevergoeding neerkomt op 15 miljoen dollar.

De jury bepaalde vorig jaar dat de autofabrikant niet had voorkomen dat de werknemer met racisme werd geconfronteerd. Rechter Orrick bevestigde dat woensdag. Diaz verklaarde tijdens het proces dat racistische opmerkingen regelmatig werden gebruikt in de fabriek in Fremont. Ook het "n-woord" zou daarbij meermaals zijn gevallen.