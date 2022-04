Topman Robert Swaak van ABN AMRO is diep geraakt door de resultaten van het onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) naar het slavernijverleden van de bank. "Ik ben persoonlijk zeer getroffen dat deze mensen zoveel leed is aangedaan door onze voorlopers. Het was een afschuwelijke periode en dat besef drukt zwaar op ons. Het is daarom goed om daar samen bij stil te staan."

Swaak heeft geen enkel moment getwijfeld om namens ABN AMRO excuses aan te bieden. "Er is naar aanleiding van dit onderzoek veel gesproken, zowel binnen als buiten de bank. De resultaten liggen op tafel en er is voor ons geen enkele reden om geen excuses aan te bieden. ABN AMRO kan dit deel van de geschiedenis niet ongedaan maken en op deze manier willen we erkenning bieden aan de nazaten", zegt de topman.

Het slavernijverleden krijgt een vaste plek in de openbare geschiedenis van de bank. Volgens Swaak is het niet de bedoeling dat er schilderijen of beelden in het hoofdkantoor in Amsterdam die een link hebben met het slavernijverleden worden weggehaald. "Nee, dat gaan we niet doen , want daar erken je de geschiedenis niet mee."

De topman van ABN AMRO is niet bang dat het slavernijverleden gevolgen heeft voor de reputatie van het concern. "We zijn een transparante bank en we lopen dan ook niet weg voor onze geschiedenis. We willen nog meer inzetten op verbinding en hoe we met komende generaties omgaan."

ABN AMRO heeft uitgebreid gesproken met nazaten, maar er is geen sprake van een compensatieregeling. "We hebben uitgebreid gesproken met nazaten en veel discussies gehad. Wij willen vooral een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ongelijkheid. Wat kunnen we doen om de sociale ongelijkheid te bestrijden? Zo werken we samen met de gemeente Amsterdam om bijvoorbeeld stage- en opleidingsplekken te creëren."