Leen Bakker en Kwantum staan te koop, melden bronnen woensdag aan De Telegraaf en Het Financieele Dagblad. Volgens de bronnen hebben vooral buitenlandse meubelbedrijven interesse getoond in de twee ketens.

Gilde Equity Management, de investeringsmaatschappij die Leen Bakker en Kwantum in handen heeft, wil naar verluidt binnenkort de verkoopprocedure officieel beginnen en hoopt voor de zomer een koper te hebben gevonden. Namen van kandidaten zijn nog niet bekend, maar een aantal buitenlandse bedrijven zouden al interesse getoond hebben.

Met de verkoop zou Gilde kunnen profiteren van de forse verkoopstijging tijdens de coronalockdowns, net voordat de verkoop naar verwachting inzakt vanwege de hoge inflatie.

Gilde kocht Kwantum in 2015 voor 28 miljoen euro van de failliete winkelgroep Macintosh en nam twee jaar later Leen Bakker over van Blokker Holding, dat toen bijna al zijn winkels verkocht. Sindsdien is de gezamenlijke winst van de twee bedrijven gegroeid tot meer dan 70 miljoen euro.

Zowel Gilde als de bedrijven zelf willen niet reageren op het nieuws.