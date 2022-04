Nederlanders trekken er met Pasen volop opuit in eigen land en ook Franse toeristen weten ons land weer beter te vinden. Maar dat kan niet gezegd worden van de Duitse toeristen en dat is een groot punt van zorg, zegt Jos Vranken van toerismebureau NBTC in gesprek met NU.nl.

"Duitsers zijn met afstand de belangrijkste toeristen voor ons", aldus Vranken. Vóór de coronacrisis was iets meer dan een kwart van de buitenlandse vakantiegangers in ons land Duits, tijdens de coronacrisis werd dat aandeel nog veel groter.

Dat de Duitsers niet komen, daar kan Nederland op zich niet heel veel aan doen. "Ze laten zich weerhouden door zowel de coronacrisis als de oorlog in Oekraïne", weet Vranken. Waar Nederlanders (de angst voor) het coronavirus van zich afgeschud hebben, is dat bij Duitsers veel minder het geval.

"Ook Britten laten zich er nog wel door corona van weerhouden om op vakantie te gaan", zegt de NBTC-directeur op basis van onderzoek en boekingsgegevens uit de voor ons belangrijkste herkomstlanden. "Bij de Duitsers speelt de oorlog in Oekraïne een nog veel grotere rol, meer dan in alle andere landen."

Onzekerheid is slechte raadgever voor vakantie

Hoewel de pandemie en de oorlog twee totaal verschillende crises zijn, leiden ze wel tot eenzelfde gevoel: onzekerheid. "En dat is een slechte raadgever voor vakantie", zegt Vranken. Maar met name de uitbaters van hotels, vakantieparken en campings kunnen wel iets aan die onzekerheid doen, meent hij.

"Waar vroeger de aanwezigheid van wifi of de grootte van het zwembad een doorslaggevende factor was, wordt nu hoe flexibel de voorwaarden zijn steeds belangrijker. Kun je gratis annuleren, bijvoorbeeld?", schetst Vranken.

Het NBTC ziet ook dat mensen weer steeds langer wachten met boeken. De last minute lijkt weer terug van weggeweest. "Het is aan ons om de zwevende boeker over de streep te trekken."

Amerikanen en Chinezen reizen nog amper

Amerikanen laten zich nog veel minder dan Duitsers weer in ons land zien. "Zij kwamen voor corona op de vierde plaats van belangrijkste toeristen voor Nederland. En qua bestedingen zaten ze in de top drie." Maar Amerikanen komen hun land haast helemaal niet meer uit. En dat geldt in nog sterkere mate ook voor Chinezen.

Nederlanders gaan wel weer makkelijker de grens over, maar blijven toch nog wel dichter bij huis dan voorheen. "We hopen dat de buitenlandse toeristen het gat dat Nederlandse toeristen in toenemende mate achterlaten snel weer opvullen."