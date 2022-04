De Russische miljardair Igor Kesaev is vrijdag door de Europese Unie toegevoegd aan de sanctielijst vanwege de Russische inval in Oekraïne. Kesaev verdient zijn geld met onder meer de import en distributie van sigaretten en drank, maar is ook betrokken bij wapenproductie voor het Russische leger. Kesaev heeft 1 miljard euro gestald in Nederland, meldt Het Financieele Dagblad (FD).

Kesaev is eigenaar van het in 1998 opgerichte bedrijf Megapolis Distribution, dat jaarlijks een omzet van 10 miljard euro boekt met de verkoop en distributie van onder meer sigaretten. Het bedrijft controleert maar liefst 70 procent van de Russische markt voor rookwaar. Daarnaast verkoopt en distribueert Megapolis onder meer drank, condooms en batterijen.

De Russische zakenman heeft nauwe banden met de Russische staat. Volgens de Europese Unie heeft hij een aandeel in de wapenfabriek Degtiariov, dat wapentuig aan het Russische leger levert. Verder is hij betrokken bij het Monolit Fonds, dat financiële bijstand verleent aan gepensioneerde medewerkers van de veiligheidsdiensten en het leger.

Volgens het zakenblad Forbes heeft Kesaev een vermogen van 2,85 miljard euro. Kesaev liet drie superjachten bouwen bij Heesen in Oss: Her Destiny in 2007, Sky in 2010 en My Sky in 2014. Dat laatste vaartuig ligt volgens de website VesselFinder op dit moment bij de Malediven, Sky voor de kust van Panama.

Kesaev sluisde geld via Nederland naar Cyprus

Uit onderzoek van de Investigative Desk blijkt dat tussen 2014 en 2019 vanuit Rusland 1,23 miljard euro via Nederland naar het Cypriotische bedrijf Megapolis Holdings is verstuurd. Van dat bedrijf is Kesaev de meerderheidsaandeelhouder. Dat bedrijf ontving tussen 2014 en 2019 in totaal 1,9 miljard euro vanuit Nederland.

Een woordvoerder van Megapolis liet aan Het Financieele Dagblad weten dat Kesaev geen meerderheids- of controlerend belang in de onderneming heeft en dat hij afgelopen maandag uit de raad van commissarissen is gestapt.

Of de Nederlandse overheid sancties tegen Kesaev zal instellen, is nog onduidelijk. In de Tweede Kamer bestond veel irritatie over de trage manier waarop de overheid te werk gaat als het gaat om het opleggen van sancties.

Zes weken na het instellen van de eerste sancties is slechts tussen 500 en 600 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren, terwijl er volgens een inventarisatie van Het Financieele Dagblad maar liefst 10 miljard euro aan Russische tegoeden in Nederland is. Vorige week is oud-minister Stef Blok aangesteld als sanctiecoördinator.

De Nederlandsche Bank (DNB) doet geen mededelingen over individuele gevallen. Een woordvoerder van sanctiecoördinator Blok laat weten dat bedrijven zelf de verantwoordelijkheid hebben om stappen te zetten tegen personen die op sanctielijsten staan. Als een persoon of bedrijf onder de sancties valt, moeten alle rechten worden bevroren: je kan dan niet meer mee vergaderen, hebt geen stemrecht meer, maar ook geen recht op dividend of uitkering uit de reserves. Ook Blok kan geen mededeling doen over individuele zaken, aldus de woordvoerder.