Slijterijketen Gall & Gall zet alles op alles om de pijn voor de klanten te verzachten nu donderdag en vrijdag meer dan honderd winkels gesloten blijven vanwege een staking. Zo worden online bestellingen vanaf 25 euro gratis verzonden en kunnen consumenten gebruikmaken van een code voor 20 procent korting.

Bronnen binnen het bedrijf laten weten dat er sprake is van een vervelende situatie, maar dat het overgrote deel van de winkels open is. Gall & Gall loopt door de sluiting van de winkels omzet mis, maar probeert klanten zo goed mogelijk te informeren over bij welke filialen ze wel terecht kunnen. De slijterijketen wil zo snel mogelijk met de vakbonden om de tafel om tot een oplossing te komen.

De honderd winkels van Gall & Gall gingen vorige week vrijdag ook al dicht. De werknemers eisen een hoger loon en behoud van hun zaterdagtoeslagen. "Het was een succesvolle actie aangezien het de eerste keer was dat zo veel filialen van Gall & Gall gesloten bleven", zegt FNV-bestuurder Jethro Warbroek.

"De werknemers zijn teleurgesteld dat moederbedrijf Ahold Delhaize niet met een nieuw bod is gekomen. Zij willen dat de hoge inflatie enigszins wordt gecompenseerd en dat de toeslagen behouden blijven."

Volgens Warbroek zullen de acties worden opgevoerd als er geen nieuw bod op tafel komt. "Dan gaan de winkels nog langer dicht. Ahold Delhaize geeft het signaal af dat de werknemers in de stront kunnen zakken, terwijl de aandeelhouders worden gefêteerd. En het is niet alleen hún verhaal, maar het verhaal van zovele winkelmedewerkers in ons land. Mensen die vaak al jaren hard werken voor hun bedrijf en daar bitter weinig voor terug krijgen. Dat doet pijn."

Gall & Gall vindt loonsverhoging marktconform

Gall & Gall is onderdeel van Ahold Delhaize, heeft achttienhonderd werknemers, ongeveer driehonderd eigen winkels, tweehonderd franchisers en honderd gemakswinkels in Albert Heijn-filialen. De supermarktketen heeft onlangs een loonbod van 4,5 procent neergelegd, maar daar nemen de werknemers geen genoegen mee.

Het bedrijf is van mening dat de loonsverhoging marktconform is en zegt dat het bereid is naar de pijnpunten te kijken. Gall & Gall heeft dan ook een enquête uitgezet onder werknemers, over wat zij belangrijk vinden.