Nutsbedrijf Veolia gaat een energiecentrale bouwen die werkt met ijzerschaafsel als brandstof. Eerder werd bij de Bavaria-brouwerij met succes een kleiner testproject opgezet, waardoor nu in samenwerking met RIFT, een bedrijf dat is ontstaan uit de TU Eindhoven, een grotere centrale wordt opgezet.

Volgend jaar moet een centrale met een capaciteit van 5 megawatt in gebruik genomen worden. Dat is vijftig keer zo veel vermogen als bij de proefcentrale bij Bavaria-moeder Swinkels. In Arnhem is inmiddels een installatie gebouwd die ijzerbrandstof produceert vanuit het restproduct roest.

In zo'n centrale wordt dus energie geproduceerd met zogenoemd ijzerpoeder. Dat wordt gemaakt uit oud ijzer dat in een elektrische oven wordt gesmolten. Bij de productie van dat poeder komt volgens de onderzoekers nog een beetje CO2 vrij, maar bij het opwekken van energie door middel van dat poeder wordt geen CO2 uitgestoten.

Dat laatste gebeurt door het poeder te verbranden in een ijzerbrandstofinstallatie. De energie die daarbij vrijkomt, wordt omgezet in warmte.

Bij die verbranding komt naast energie ook een beetje roest vrij. Dat kan weer worden opgevangen en omgezet in ijzerpoeder, waarmee opnieuw energie opgewekt kan worden.

IJzerpoeder is volgens de onderzoekers veilig en gemakkelijk over langere afstanden te vervoeren. Consortium Metal Power zei eerder voor 2030 de eerste kolencentrale te willen ombouwen tot duurzame ijzerbrandstofcentrale. Net als bij een kolencentrale kan met de opgewekte warmte een stoomturbine worden aangedreven die vervolgens stroom opwekt.