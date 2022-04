Essent-dochter energiedirect en Pure Energie zijn door de Geschillencommissie op de vingers getikt omdat ze hun klanten slechts een week van tevoren op de hoogte hadden gesteld dat de tarieven zouden stijgen. Energieadvocaat Marie-Claire Willenborg verwacht dat die twee bedrijven en andere ondernemingen die zich niet aan de wettelijke termijn hielden nu een hoop claims op hun bord kunnen krijgen.

De Geschillencommissie noemt geen namen van gedupeerde bedrijven, maar beide bedrijven bevestigen aan NU.nl dat het om hen gaat.

Pure Energie stuurde zijn klanten met een variabel contract op 23 september vorig jaar een mail met de mededeling dat de tarieven op 1 oktober verhoogd zouden worden. Een van de klanten stapte naar de Geschillencommissie. Hij vond een week te kort om eventueel op zoek te gaan naar een andere leverancier. De Geschillencommissie ging daarin mee en droeg het bedrijf op een opzegtermijn van een maand te respecteren.

Bij energiedirect was de termijn maar vijf dagen en ook in die zaak besliste de commissie dat dat niet genoeg was.

ACM kijkt naar richtlijnen over redelijke termijn

Pure Energie heeft de klant in kwestie ondertussen gecompenseerd voor die maand, energiedirect laat weten het bindend advies op te volgen en het verder op te lossen met de klant.

Beide bedrijven zijn het niet eens met de uitspraak en verwijzen naar de richtlijnen van toezichthouder ACM. Die zei een maand geleden nog dat energiebedrijven de tarieven tussentijds mogen aanpassen, "als dit tijdig wordt gecommuniceerd". Wat de toezichthouder verstaat onder "tijdig" is niet duidelijk, maar een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat de richtlijn opnieuw bekeken wordt naar aanleiding van de uitspraken.

De vraag rijst nu of compensatie voor alle gedupeerde klanten nodig is. Daarover heeft Pure Energie de ACM geconsulteerd. Die wil daar tegenover NU.nl niets over kwijt.

Energieadvocaat Willenborg denkt dat alle klanten die gecompenseerd willen worden hier apart voor naar de rechter moeten stappen, tenzij de ACM of het bedrijf zelf er iets anders over besluit. "De Geschillencommissie is geen rechtbank en kan ook niets beslissen over compensatie. Dat is iets tussen het bedrijf en de klant", aldus de advocaat.

"Het bedrijf kan wel zelf beslissen om alle gedupeerde klanten terug te betalen of de ACM kan het bedrijf opleggen om voor alle klanten de wettelijke termijn te respecteren. Daarmee zegt de toezichthouder niets over een eventuele vergoeding, maar dat is wel een logisch gevolg daarvan."

Meerdere bedrijven gingen in de fout

Willenborg verwacht in de toekomst meerdere claims tegen Pure Energie en andere bedrijven. Want ook onder meer het inmiddels failliete Enstroga lichtte zijn klanten maar een week van tevoren in over de stijgende tarieven en Vandebron, ook een dochterbedrijf van Essent, kondigde op 21 oktober aan dat de tarieven op 1 november zouden stijgen.

Onlangs kondigde ook Vattenfall twee weken van tevoren een tariefwijziging aan. Vattenfall vreest echter niet voor claims omdat klanten nog steeds dertig dagen de tijd krijgen om zich kosteloos te bedenken en naar een andere leverancier te gaan.

Ook Eneco kondigde een paar weken geleden aan zijn tarieven voor een kleine groep klanten van wie het vaste contract binnenkort afloopt maandelijks aan te passen bij grote schommelingen. "Maar wij informeren onze klanten daar tien dagen op voorhand over, zoals in onze algemene voorwaarden staat, en verwachten daar geen verdere problemen mee", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

'Hebben altijd conform de wetgeving gehandeld'

Pure Energie zei eerder al een termijn van een week redelijk te vinden "in deze extreme markt" en daar blijft het bedrijf bij. "We zijn verrast door deze uitspraak", zegt een woordvoerder. "Op 23 september heeft de ACM ons laten weten dat we conform de wetgeving handelden en dat onze communicatie transparant was."

Mocht de ACM besluiten dat alle klanten in die situatie gecompenseerd moeten worden, dan gaat dat volgens Pure Energie maar om een klein deel van het totale aantal klanten. De woordvoerder benadrukt dat het bedrijf de kosten in dat geval perfect kan dragen.