Voorgangers van ABN AMRO zijn in de achttiende en negentiende eeuw betrokken geweest bij slavenhandel, plantageslavernij en de handel in producten die afkomstig waren uit slavernij. Dat blijkt uit onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. ABN AMRO biedt voor de betrokkenheid "diepgevoelde excuses" aan.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat ABN AMRO-voorganger Hope & Co een spilfunctie vervulde in de achttiende-eeuwse internationale slavernijeconomie. Zo behaalde Hope & Co niet alleen een groot deel van haar winst uit slavernijgerelateerde activiteiten, maar bemoeide de bank zich ook actief met het beheer van de plantages.

Een andere voorganger van ABN AMRO, Mees & Zoonen, was betrokken als makelaar in verzekeringen van slavenschepen en transport van producten die door slaven waren geoogst. ABN AMRO laat weten dat de nieuwe kennis over de schaduwzijden een vaste plek krijgt in de openbare geschiedenis van de bank.

Volgens IISG-onderzoeker Pepijn Brandon levert het onderzoek nieuwe kennis op over de betrokkenheid van historische voorlopers van ABN AMRO en over de financiële sector waar zij deel van uitmaakten.

"Hope & Co was de grootste financiële en handelsonderneming van Nederland aan het eind van de achttiende eeuw. Slavernijgerelateerde activiteiten waren een kernactiviteit van dit bedrijf. Mees & Zoonen was een kleinere speler, maar ook haar activiteiten waren diep verweven met slavernij. Financiële beslissingen genomen in kantoren in Amsterdam en Rotterdam hadden directe invloed op de levens van duizenden slaven."

Brandon benadrukt dat zowel Hope & Co als Mees & Zoonen ondanks bewegingen voor afschaffing van de slavernij tot het eind betrokken bleven.

'Excuses voor de pijn die voorgangers hebben veroorzaakt'

CEO Robert Swaak van ABN AMRO erkent dat het verleden van de bank zijn schaduwkanten heeft. "We kunnen deze periode uit de geschiedenis niet ongedaan maken. We beseffen dat dit onrecht uit het verleden ook na de officiële afschaffing van de slavernij heeft voortgeduurd. ABN AMRO biedt haar excuses aan voor het handelen en de pijn die deze voorgangers in het verleden hebben veroorzaakt."

Swaak verwijst op een persconferentie in het hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam naar de discussie over institutioneel racisme in ons land. "En dat geldt ook voor ABN AMRO. We hebben besloten tot dit onderzoek, omdat de bank een verleden vol fusies en overnames heeft. We hopen op deze manier de inclusiviteit van alle groepen binnen en buiten de bank te bevorderen."

Behoefte aan concrete stappen

ABN AMRO heeft de afgelopen periode overlegd met verschillende vertegenwoordigers van nazaten. Daaruit blijkt onder meer dat zij, naast erkenning van het leed, behoefte hebben aan concrete stappen die de structurele maatschappelijke achterstand helpen verbeteren die nazaten van slaven kunnen ervaren.

Het concern zal daarom in gesprek blijven met de vertegenwoordigers van de gemeenschap om verder te onderzoeken hoe de bank haar bestaande activiteiten hiervoor nog meer kan inzetten en nieuwe initiatieven kan ontwikkelen of ondersteunen.