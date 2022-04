De Britse autoriteiten hebben weer een schip van rederij P&O Ferries aan de ketting gelegd. De Spirit of Britain mag van de kustwacht niet uitvaren, omdat er enkele tekortkomingen zijn geconstateerd, meldt BBC News. De maatregel komt op een moment waarop er rond de haven van Dover al lange wachtrijen voor het vrachtverkeer zijn.

P&O Ferries is sinds enkele weken negatief in het nieuws, omdat het bedrijf achthonderd personeelsleden ontsloeg en daarbij regels overtrad. P&O Ferries koos er bewust voor de vakbonden niet in te lichten, terwijl dit wel moest. De ontslagen werknemers zijn inmiddels vervangen door goedkopere krachten uit het buitenland. De maatregel is volgens het Britse bedrijf nodig, omdat het bedrijf anders kopje-onder gaat.

Het kwam de rederij op forse kritiek vanuit zowel de politiek als de samenleving te staan. Ook zijn in de afgelopen weken al enkele schepen aan de ketting gelegd, omdat er regels zouden zijn overtreden. Dat is ook waarom de Spirit of Britain nu niet mag uitvaren.

Hoelang het schip vast moet blijven liggen, is nog onduidelijk. De Britse kustwacht laat weten dat het schip pas wordt vrijgegeven als de tekortkomingen zijn aangepakt. Wat eraan schort en hoelang het duurt voordat dit is opgelost, is niet bekendgemaakt.

Vrachtwagens staan tientallen uren in de file

P&O Ferries vaart onder meer tussen Dover en het Franse Calais. Maar door de onrust die bij het bedrijf is ontstaan, zijn die diensten opgeschort. Het plan was aanvankelijk om komend weekend de diensten te hervatten, maar het is de vraag of dat gaat lukken.

De problemen rondom de haven van Dover zijn toch al groot. Los van de schepen van P&O die vastliggen, spelen ook het slechte weer, IT-problemen en de drukte in de aanloop naar Pasen een rol.

Het zorgde de afgelopen dagen voor gigantische files, waarbij vrachtwagenchauffeurs soms tientallen uren in de file staan. Fatsoenlijke toiletten of doucheruimtes zijn er niet. Ook is er een gebrek aan eten en drinken. Britse vrachtvervoerders en transportorganisaties zijn zeer bezorgd over de situatie.