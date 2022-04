Schiphol mocht in maart 3,7 miljoen passagiers verwelkomen. Dat zijn er ruim vijf keer zoveel als de 700.000 in maart 2021, meldt de luchthaven woensdag. Er waren vorige maand nog wel zo'n twee miljoen reizigers minder dan voor de coronacrisis.

Dat het aantal passagiers zo fors gestegen is in vergelijking met een jaar geleden is volgens Schiphol vooral te danken aan het loslaten van de coronamaatregelen. In maart vorig jaar was er nog een lockdown in Nederland en waren er vliegverboden naar het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika vanwege de coronavirusvarianten uit die landen. Ook andere landen hadden toen strenge coronamaatregelen.

Ondertussen zijn die lockdown en de vliegverboden volledig opgeheven en verlichten de meeste andere landen ook hun coronamaatregelen. Dat maakt dat meer mensen weer reizen en dus het vliegtuig nemen.

Van de 3,7 miljoen passagiers hadden er 1,5 miljoen een overstap op Schiphol. Dat zijn eigenlijk 750.000 reizigers, maar die worden dubbel geteld bij aankomst en vertrek. 2,7 miljoen reizigers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa, 1 miljoen buiten Europa.

Minder reizigers naar Aziatische landen door lockdowns

Toch zijn er nog steeds minder reizigers dan voor de coronacrisis in maart 2019. Toen kreeg de luchthaven 5,6 miljoen passagiers over de vloer. Dat lagere aantal kan volgens een woordvoerder van Schiphol te maken hebben met lockdowns in een aantal Aziatische landen, waardoor mensen daar al niet heen vliegen.

"Maar een duidelijke reden daarvoor hebben we niet. Wel zeker is dat het nog een tijd zal duren voor de cijfers weer op het niveau van voor corona staan." Een precieze prognose daarover kon de woordvoerder niet delen.

Het aantal vluchten is in maart met 149 procent gestegen naar 30.882, het aantal vrachtvluchten daalde licht naar 1.688.