AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, brengt begin mei het Oekraïense biermerk Chernigivske op de markt in ons land. Het zal zowel in de horeca als in de supermarkt te koop zijn. De winst is volledig bestemd voor hulpverlening in Oekraïne.

De bierbrouwer heeft drie brouwerijen in het land, die door de oorlog buiten bedrijf zijn. "Het bier wordt nu in Europa gebrouwen, maar wel volgens dezelfde receptuur", zegt een woordvoerder van AB InBev.

Chernigivske is het populairste biermerk in Oekraïne. Het is een pils met een alcoholpercentage van 4,8. Vorige maand werd het al op de markt gebracht in het Verenigd Koninkrijk.