888 Oekraïners zijn in de afgelopen weken begonnen met werken in Nederland. Dat blijkt uit de meldingen die het UWV heeft ontvangen. De instantie verwacht dat het aantal de komende dagen en weken nog flink groeit. Ter vergelijking: in de vijf jaren voorafgaand aan de Russische invasie is in totaal voor 860 Oekraïners een tewerkstellingsvergunning aangevraagd.

Vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht naar onder meer Nederland en werkgevers staan te springen om ze in dienst te nemen. Voor 1 april moesten bedrijven daar nog een tewerkstellingsvergunning voor aanvragen, maar sinds het begin van deze maand is het voldoende om bij het UWV een melding te doen.

Dinsdagavond stond de teller van het aantal meldingen op 888, meldt een woordvoerder. Maar er komen dagelijks veel nieuwe meldingen bij, die het UWV zo snel mogelijk probeert te verwerken. Maar doordat ze via de post binnenkomen, kost de verwerking best wat tijd.

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is sprake van een groot personeelstekort. Bedrijven zijn mede daardoor zeer happig op het in dienst nemen van Oekraïners. Bovendien zijn ze vaak goed opgeleid. ABN AMRO schatte eerder dat uiteindelijk tussen de 50.000 en 75.000 gevluchte Oekraïners in Nederland aan de slag gaan.