Elon Musk is aangeklaagd door een aandeelhouder van Twitter. Die beweert dat de Tesla-topman de koers van het Twitter-aandeel kunstmatig laag hield door pas laat bekend te maken dat hij een belang van meer dan 5 procent in het socialemediabedrijf had genomen.

De aandeelhouder heeft Musk aangeklaagd wegens effectenfraude. De zaak dient bij de federale rechtbank in Manhattan. Hij wil een groep investeerders vertegenwoordigen die tussen 24 maart en 1 april Twitter-aandelen hebben verkocht.

Begin april werd bekend dat Musk, de rijkste man ter wereld, een belang van ruim 9 procent heeft genomen in Twitter. Doordat de multimiljardair zo'n groot belang had, had hij recht op een zetel in de raad van bestuur.

Het leek er aanvankelijk op dat Musk die plek ook zou innemen, maar hij zag daar uiteindelijk van af. Waarom de excentrieke ondernemer niet in het Twitter-bestuur plaatsneemt, is niet duidelijk.