De douane heeft twintig jachten onder verscherpt toezicht geplaatst in verband met de sancties tegen Russische oligarchen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, meldt de Belastingdienst dinsdag. De jachten mogen niet geleverd of overgedragen worden aan hun eigenaars.

Van de twintig jachten zijn er veertien in aanbouw, twee in opslag en vier in onderhoud. Ze liggen vast bij negen werven en scheepshandelaren.

Van twee jachten is vastgesteld dat ze een link hebben met iemand die op de Europese sanctielijst staat, naar één jacht loopt nog een onderzoek. Meer informatie wil de douane niet geven vanwege de privacywetgeving.

De jachten die onder verscherpt toezicht staan, mogen niet geleverd of overgedragen worden aan hun eigenaar, maar mogen wel proefvaarten maken. Zo'n proefvaart moet gebeuren binnen een afgebakend gebied en de route moet vooraf bekend zijn. Ook houden de kustwacht en de douane het jacht tijdens de hele vaart in de gaten.

Eerder was al bekend geworden dat er dertien jachten van Russische eigenaren worden vastgehouden in Nederland. Daarnaast staat er ook een vliegtuig van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot op Schiphol en wordt er in Nederland geen onderhoud meer uitgevoerd aan Russische vliegtuigen. Ook is er 516 miljoen euro aan Russisch geld bevroren en 155 miljoen euro aan transacties tegengehouden.