De vrachtwagenfile in het Britse Dover zorgt voor ernstige logistieke problemen in ons land. Transportorganisaties en verschillende andere partijen roepen staatssecretaris Aukje de Vries (Douane) op om te kijken naar mogelijke tijdelijke versoepelingen van de regels.

Daardoor moet het makkelijker worden voor vrachtwagens om in het Verenigd Koninkrijk op de veerboot te komen en er in Nederland weer af te gaan.

Verder moeten de noodprocedures in het VK beter worden ingericht en kenbaar worden gemaakt, zodat soortgelijke problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Sinds vorige week staan er ruim 2.500 vrachtwagens in het VK vast. Chauffeurs staan gemiddeld dertig uur in de file, zonder voorzieningen of concreet uitzicht op verbetering van de situatie en met verstoringen in de hele bevoorradingsketen tot gevolg.

De wachttijden rondom Dover liggen al weken hoger dan normaal, vanwege de problemen bij P&O Ferries. Sinds het massaontslag van een maand geleden wordt er veel minder tussen de Britse havenstad en het Europese vasteland gevaren, waardoor minder vrachtwagens de oversteek kunnen maken.

Veerboten zitten vol met vakantiegangers

Andere veerbootexploitanten zouden een deel van het probleem kunnen opvangen, maar vanwege de Britse paasvakantie zitten die veerboten zeker tot maandag vol met vakantiegangers.

Daarbovenop was er afgelopen week een technische storing bij de Britse douanedienst: een belangrijk IT-systeem, dat gebruikt wordt voor het aanleveren van douanedocumenten aan de Britse overheid, was uitgevallen. Een noodplan aan Britse zijde functioneerde onvoldoende en werd niet tijdig en correct in gang gezet. Daardoor is een enorme achterstand in de verwerking van deze documenten ontstaan.

Naast de schrijnende situatie van chauffeurs vragen de organisaties aandacht voor de rij- en rusttijden. Chauffeurs kunnen namelijk beboet worden door het overschrijden van rijtijden. Ook zorgt een gebrek aan parkeerplaatsen dat chauffeurs soms uren naar een geschikte rustplek zoeken.