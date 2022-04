De hulplijn voor mensen met geldzorgen van de Nederlandse Schuldhulproute is in maart twee keer zo veel gebeld als in februari. Sinds de oprichting in september 2020 klopten al tienduizend Nederlanders aan bij de dienst.

De organisatie, een samenwerking tussen gemeenten en bedrijven, kreeg in maart vijftienhonderd oproepen, vooral naar aanleiding van de forse inflatiestijging. Het leven werd in maart 9,7 procent duurder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder al.

"Twee derde van de bellers belde afgelopen maand naar aanleiding van de hoge energieprijzen en de stijgende kosten voor boodschappen", zegt Frederieke Kokol, die het belteam onder haar hoede heeft. "Als er een keuze moet worden gemaakt tussen boodschappen, energie of de zorgverzekering, gaan mensen toch in overlevingsstand en kiezen ze voor eten."

De hulplijn 0800-8115 werd zo'n anderhalf jaar geleden opgericht om mensen met geldproblemen bij te staan. Sindsdien belden al tienduizend Nederlanders naar het nummer. 75 procent daarvan kan meteen geholpen worden of kan worden doorverwezen naar apps of websites, 20 procent wordt gekoppeld aan een vrijwilliger van een humanitaire organisatie of wordt aangeraden om via de schuldhulpverlening van de gemeente hulp te zoeken.

NVVK, de belangenvereniging voor schuldhulpverleners, waarschuwde twee weken geleden al voor meer energiearmoede door de fors stijgende energieprijzen. Volgens NVVK hebben nu al zo'n 600.000 huishoudens problematische schulden.