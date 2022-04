Nederlanders betalen steeds vaker contactloos, zoals met de pinpas, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat. Het gebruik van contant geld is in het afgelopen jaar dan ook licht gedaald: een op de vijf kassabetalingen gebeurde met contant geld, blijkt uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank (DNB).

Consumenten hebben in het afgelopen jaar iets minder betalingen aan de kassa gedaan dan in 2020. Deze daling is deels het gevolg van de langere lockdowns om de coronapandemie te bestrijden.

In 2021 deden consumenten bijna 1,2 miljard aankopen met contant geld, ten opzichte van 1,3 miljard in 2020; een afname van bijna 11 procent. Het aantal pinbetalingen lag afgelopen jaar op 4,5 miljard en was daarmee vrijwel gelijk aan het aantal pinbetalingen in 2020.

Hierdoor daalde het aandeel contante betalingen van gemiddeld 22 procent in 2020 naar 20 procent in 2021. Voor de pandemie werd overigens nog 30 procent van de aankopen aan de kassa met contant geld betaald.

De totale waarde van pinbetalingen is gestegen van 116,7 miljard euro in 2020 naar 122,7 miljard euro in het afgelopen jaar. De waarde van contante betalingen aan de kassa nam licht af, van 21,4 miljard euro in 2020 naar 20,1 miljard euro in 2021.

Het gemiddelde aankoopbedrag is in de afgelopen jaren fors gestegen. In 2019 lag het gemiddelde aankoopbedrag op 21,64 euro. In 2021 gaven Nederlanders gemiddeld 25,55 euro uit aan de kassa, een stijging van ruim 18 procent.

Nederlanders hebben dus minder vaak aankopen gedaan, maar per aankoop gemiddeld wel meer geld uitgegeven. De inflatie verklaart de toename deels: in 2021 waren consumentenprijzen gemiddeld 2,7 procent hoger dan in 2020.