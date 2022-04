Albert Heijn breidt de samenwerking met Thuisbezorgd.nl en Deliveroo uit met de thuisbezorging van boodschappen. Klanten kunnen kiezen uit een assortiment van meer dan twaalfhonderd producten.

"We willen eten voor iedereen op elk moment bereikbaar maken. Dat doen we al met onze winkels en bezorgservice via ah.nl", zegt CEO Marit van Egmond van Albert Heijn.

"Samen met Deliveroo en Thuisbezorgd.nl breiden we de bezorgmogelijkheden uit zodat we de boodschappen ook binnen ongeveer dertig minuten op de fiets bij de mensen thuis kunnen bezorgen. Daarbij willen we graag een verser, gevarieerder en gezonder assortiment aanbieden, zoals verspakketten."

Het winkelnetwerk van Albert Heijn vormt de basis voor de bezorging. De boodschappen worden in de winkel verzameld en door een bezorger van Thuisbezorgd.nl of Deliveroo bij klanten thuisbezorgd. Albert Heijn start volgende week met bezorgen vanuit twee winkels in Amsterdam.