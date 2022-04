De uitgaven van overheden aan duurzame energieprojecten, zoals wind- en zonne-energie, zijn sinds eind oktober met 50 procent gestegen tot 710 miljard dollar (ruim 652 miljard euro). Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Overheden investeren veel meer geld in schone energiebronnen om zo de economie te stimuleren en de impact van de coronacrisis te verzachten. Door die investeringen werd bijvoorbeeld werkgelegenheid gecreëerd. Volgens het IEA waren die uitgaven aan duurzame energie tijdens de coronacrisis 40 procent groter dan bij de steunpakketten van overheden vanwege de financiële crisis die in 2008 uitbrak.

Het grootste deel van de bestedingen aan schone energie komt voor rekening van ontwikkelde landen. In opkomende en armere landen is dat bedrag veel lager. Daardoor worden doelstellingen om in 2050 klimaatneutraal te worden in die landen ondermijnd. Het IEA zegt dat de door de oorlog in Oekraïne sterk gestegen voedsel- en energieprijzen de financiën van die landen onder druk zetten, waardoor de bestedingen aan duurzame energie moeilijk verhoogd kunnen worden.

Het IEA roept dan ook op tot internationale samenwerking om de uitvoering van duurzame energieprojecten in die ontwikkelingslanden te versnellen. Maar ook in rijke landen kan meer worden gedaan om de overgang naar schone energie te versnellen, bijvoorbeeld door bureaucratische rompslomp tegen te gaan, aldus het agentschap.