Jeugdzorg Nederland heeft samen met vakbonden FNV, CNV en FBZ een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers in de jeugdzorg. Dat maakt de werkgeversorganisatie dinsdag bekend. Jeugdzorgwerkers krijgen onder andere een stapsgewijze loonsverhoging van 8 procent en een eenmalige uitkering van 250 euro.

De overeenkomst werd maandag gesloten voor een periode van drie jaar. "De afspraken die we nu hebben gemaakt doen recht aan de grote inzet van medewerkers in de jeugdzorg", zegt Paul van der Linden, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland.

Naast de verhoging van het salaris en de uitkering krijgen werknemers ook een hogere kilometervergoeding van 39 cent per kilometer. Dat was nu nog minimaal 29 cent. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen, waar werkgevers een grote taak aan krijgen. De uitkering van 250 euro kunnen werknemers in juli van dit jaar tegemoetzien.

De vakbonden en de werkgeversorganisatie hebben een jaar onderhandeld over de nieuwe cao. Vorige maand organiseerde vakbond FNV nog een staking, onder meer vanwege het uitblijven van een fatsoenlijke cao, de hoge werkdruk en aangekondigde bezuinigingen in de jeugdzorg.

Een doorbraak volgde volgens Jeugdzorg Nederland toen de werkgevers besloten om niet langer te wachten op garanties voor tariefverhoging van de gemeenten. "Daarmee nemen we een risico omdat we de loonstijging nu nog niet betaald krijgen van de gemeenten", aldus Van der Linden.

Maar die tarieven zullen door de gemeentes, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, wel worden bijgesteld, denkt Van der Linden. "Ook de gemeenten willen goede jeugdzorg en daarvoor zijn onze professionals keihard nodig. Laten we ze dan ook waarderen naar hun inzet."