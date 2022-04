De Japanse autofabrikant Honda trekt de komende tien jaar 8 biljoen yen (zo'n 59 miljard euro) uit voor research naar en ontwikkeling van elektrisch rijden. De onderneming wil tegen 2030 wereldwijd meer dan dertig modellen elektrische auto's op de markt brengen.

Het bedrijf presenteerde dinsdag de plannen die laten zien dat de autoproducent aansluiting zoekt op de snelgroeiende markt voor elektrische voertuigen. Japanse automakers willen voorkomen dat ze achterlopen bij nieuwkomers zoals Tesla en bij traditionele Europese en Amerikaanse concurrenten.

Honda kondigde verder aan dat het van plan is om tegen 2030 zo'n 2 miljoen elektrische voertuigen per jaar te produceren. Het grootste deel van de investering is bestemd voor technologie rond elektrificatie en software, aldus Honda.

Het bedrijf is van plan om zo'n 43 miljard yen (ruim 315 miljoen euro) te besteden aan een productielijn voor de productie van zogeheten solid-state batterijen, die operationeel moet zijn in het voorjaar van 2024.