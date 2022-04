Wereldwijd lopen nog eens 263 miljoen mensen groot risico om dit jaar in extreme armoede te belanden, stelt Oxfam Novib. De prognose is naar boven bijgesteld. De organisatie voorziet dat eind 2022 zeker 860 miljoen mensen moeten leven van minder dan $ 1,90 (euro 1,75) per dag.

De armoede neemt volgens Oxfam toe door de coronapandemie, de groeiende wereldwijde economische ongelijkheid en de stijgende voedsel- en energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Hiermee wordt het resultaat van twee decennia armoedebestrijding ongedaan gemaakt.

In het rapport First Crisis, then Catastrophe roept Oxfam rijke landen op om ontwikkelingslanden te steunen met grotere hulpbudgetten. Ook zouden welvarende landen de aanpak van de crisis kunnen bekostigen uit eerlijke belastingen, de aanpak van belastingontwijking en andere maatregelen, aldus Oxfam.

De wereldwijde voedselprijzen bereikten in februari 2022 een recordhoogte en overtroffen de piek tijdens de crisis van 2011. Mensen in armoede worden enorm getroffen door de opeenvolgende crises.

Arme mensen besteden een groter deel van hun inkomen aan voeding

Voedselkosten maken voor arme mensen een groter deel uit van hun uitgaven. In rijke landen zijn die goed voor 17 procent van de consumentenbestedingen, maar in Sub-Sahara Afrika is dat 40 procent.

Mensen worden in toenemende mate gedwongen tot pijnlijke keuzes, zoals die tussen het betalen van eten, verwarming of zorgkosten. Grote internationale bedrijven uit de olie-, gas- en naar verwachting ook de voedselsector maken ondertussen recordwinsten.

"De toename van het aantal crises en extreme armoede is niet toevallig", meent Esmé Berkhout, beleidsexpert Oxfam Novib. "Te lang zijn politieke keuzes gemaakt voor een economisch beleid dat de rijken bevoordeelt en de armsten structureel in de kou laat staan."

Structurele aanpak is hard nodig

Door de toegenomen honger en ondervoeding in de wereld is niet alleen meer hulp nodig, maar ook een structurele aanpak, zegt Madelon Meijer, landbouwexpert van Oxfam Novib. "Met name kleinschalige boeren vormen een cruciale schakel in het bevorderen van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden."

Zij pleit voor meer investeringen in de kleinschalige landbouwsector. "Nederland en andere internationale donoren moeten meer steun geven aan het versterken van lokale markten en voedselketens in ontwikkelingslanden, zodat ze minder afhankelijk worden van voedselimporten en steeds terugkerende prijsfluctuaties."

Het Oxfam-rapport First Crisis, then Catastrophe verschijnt voorafgaand aan de voorjaarsbijeenkomsten van de Wereldbank en het IMF in april. Alleen door direct te handelen kunnen de leiders van de G20, het IMF en de Wereldbank voorkomen dat dit jaar nog eens 263 miljoen mensen extra vervallen in extreme armoede, aldus Oxfam.