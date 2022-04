Het kabinet wil voorkomen dat huurders in de vrije sector door de stijgende inflatie een fors hogere prijs voor hun woning moeten gaan betalen. De maximale huurverhoging is weliswaar drie jaar lang beperkt tot de wettelijke inflatie plus 1 procent, maar door de hoge inflatie kunnen de huren toch oplopen.

Minister Hugo de Jonge (Wonen) wil daarom een lager maximum kunnen vastleggen voor woningen die in deze sector vallen. Daarbij gaat het om huizen met een minimale maandelijkse huurprijs van 763,47 euro. Een voorstel om dit te regelen is maandag in consultatie gegaan zodat belanghebbenden erop kunnen reageren. De huurstijging moet op deze manier meer in lijn komen met die van de sociale huursector.

Volgens De Jonge is de inflatie sinds november sterk gestegen en het is zeker mogelijk dat de inflatie nog langere tijd hoog blijft. Ook speelt mee dat huishoudens toch al te maken hebben met fors hogere uitgaven, onder meer doordat de prijzen voor gas, stroom en brandstof de afgelopen tijd de hoogte in zijn geschoten. Als daar ook nog een fors hogere huur bij komt, duwt dit huishoudens mogelijk in betalingsproblemen.

De minister overweegt om de toegestane verhoging te beperkten tot maximaal de inflatie, waarbij dus de 'plus 1 procent' vervalt. Ook bekijkt hij mogelijkheden om de huurverhoging ergens anders op te baseren.

De Woonbond, die opkomst voor de belangen van huurders, wil ook dat de inflatie losgekoppeld wordt van de huurverhoging. Anders zouden stijgingen volgens de bond op 7 tot 8 procent kunnen uitkomen, wat voor huurders in de vrije sector een verhoging tot wel 100 euro per maand kan betekenen.