De Europese Commissie heeft alle EU-lidstaten verboden om nog kolen uit Rusland te importeren als vergelding voor de oorlog in Oekraïne. Nederland is redelijk afhankelijk van Russische steenkool, maar toch moet die ban volgens experts geen grote problemen opleveren.

Steenkool wordt in ons land voor twee zaken gebruikt: onder meer Tata Steel gebruikt het om ijzer te maken, maar er wordt ook elektriciteit mee geproduceerd. "Maar om elektriciteit te maken, wordt vooral gas gebruikt", zegt Machiel Mulder, energie-econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Daarnaast zijn kolen veel goedkoper, waardoor die veel minder sterk meetellen in de prijs van elektriciteit."

In 2021 haalde Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 43 procent van zijn steenkool uit Rusland en gebruikten kolencentrales zo'n 4,8 miljard kilo kolen om elektriciteit te produceren. Dat wordt jaar na jaar uitgefaseerd, want vanaf 2030 is er in Nederland een verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie.

"En dat beetje dat nog gebruikt wordt om elektriciteit te maken, valt perfect uit andere landen te halen", zegt Mulder. Dat beaamt energie-expert Martien Visser van de Hanzehogeschool. "Landen als de Verenigde Staten en China kunnen in dat gat springen", vertelt hij. "Het transport wordt daardoor iets duurder, maar dat zien we amper terug in de elektriciteitsprijs." Tata Steel had eerder al aangekondigd geen steenkool meer uit Rusland te halen.

Jilles van den Beukel, energie-expert aan het The Hague Centre for Strategic Studies, verwacht wel een kleine prijsstijging, maar die lijkt hem verwaarloosbaar. "Kolen zullen iets duurder worden, maar er zal niet gauw een fysiek tekort aan steenkool zijn", zegt hij tegen NU.nl.

Momenteel wordt per jaar zo'n 55,30 miljard kilowattuur elektriciteit gemaakt met aardgas, terwijl kolen goed zijn voor slechts 16,54 miljard kilowattuur.