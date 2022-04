Platforms waarop je online kunt beleggen, verspreiden in hun reclames vaak onduidelijke en misleidende informatie. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek. Volgens de toezichthouder bagatelliseren de onderzochte bedrijven de kosten en risico's van beleggen.

De laatste tijd beleggen steeds meer mensen zelfstandig: inmiddels doen zo'n 1,9 miljoen huishoudens dat. Oorzaak van die stijging is onder meer de lage rente, waardoor sparen nauwelijks iets oplevert. Ook is zelf beleggen makkelijker geworden door allerlei apps en wordt er ook steeds vaker reclame voor gemaakt. Dit alles was voor de AFM aanleiding om een onderzoek te starten.

In de reclames van elk van de vier onderzochte beleggingsbedrijven - waarvan de toezichthouder de namen niet deelt - waren één of meerdere zaken niet in orde. Waar het vaak misgaat, is dat de aanbieders in reclames de suggestie wekken dat klanten geen kosten hoeven te betalen om te beleggen.

"Zo zijn er bedrijven die in hun reclames zeggen dat ze 'gratis beleggen' of 'commissievrij beleggen' aanbieden. Beleggen is echter niet gratis. Als je daadwerkelijk belegt, kunnen er allerlei kosten in rekening worden gebracht, zoals valutakosten, fondskosten of bewaarkosten", zegt Natalie Aartsen, hoofd toezicht lenen, sparen en retailbeleggen bij de AFM.

'Consument wordt op het verkeerde been gezet'

"Informatie over kosten en risico's moet duidelijk, correct en niet-misleidend zijn, ook in reclames. Hierdoor kunnen klanten de aanbieders goed vergelijken voordat ze beleggen. Dat is extra van belang omdat de kosten van invloed zijn op het rendement dat je haalt. Maar die duidelijkheid geven de bedrijven in de onderzochte reclames niet, waardoor je als consument op het verkeerde been wordt gezet."

Ook beweren sommige aanbieders dat je veilig kunt beleggen. "Maar ze leggen nergens uit wat ze daarmee bedoelen", aldus Aartsen.

De AFM heeft inmiddels stappen gezet om ervoor te zorgen dat de onderzochte bedrijven de tekortkomingen aanpassen. Ook heeft de toezichthouder andere aanbieders, die niet zijn onderzocht, via een publicatie gewezen op de regels. Boetes zijn op dit moment niet opgelegd, maar dat kan de AFM alsnog doen als de bedrijven hun reclames niet aanpassen.