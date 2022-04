De overname van de Amsterdamse afvalverwerker AEB door zijn Rotterdamse sectorgenoot AVR leidt mogelijk tot hogere prijzen en minder kwalitatieve afvalverwerking, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag. De concurrentiewaakhond wil de overname verder onderzoeken voor hij groen licht kan geven.

De ACM voerde na de melding van de overname al een eerste onderzoek en daaruit blijkt dat er een grote kans is dat de prijzen voor de afvalverwerking omhooggaan als de twee bedrijven samengaan. Als de bedrijven de overname nog steeds willen doorzetten, volgt er een onderzoek naar de verwerking zelf.

Zowel AEB als AVR verwerkt grote hoeveelheden huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Buiten hen zijn er maar weinig bedrijven die dat doen en de weinige bedrijven die het wel doen zijn zo klein dat het voor hen veel moeilijker is om er nieuwe klanten bij te krijgen. Bovendien liggen zij verder weg of zitten ze vol.

'Geen volwaardig alternatief voor consumenten'

Dat leidt er volgens de ACM toe dat er bij het samengaan van de twee bedrijven geen volwaardig alternatief is voor consumenten, waardoor het fusiebedrijf te veel macht krijgt. "De overname leidt mogelijk niet alleen tot hogere prijzen, maar ook tot minder kwaliteit en minder innovatie omdat de concurrentie vermindert. Het kan ook leiden tot een minder sterke prikkel om te investeren in duurzaamheid", zegt de ACM in een mededeling.

De twee bedrijven kunnen nu beslissen om de overname alsnog af te blazen. Als ze die wel willen doorzetten, moeten ze een vergunning aanvragen, waarna de ACM het onderzoek verderzet.

AVR bood eind vorig jaar 450 miljoen euro voor de overname van AEB, dat tot nu toe nog steeds volledig in handen is van de gemeente Amsterdam. De gemeente zou na aftrek van allerlei schulden nog 60 miljoen euro overhouden aan de deal.