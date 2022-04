Netbeheerder Liander maakt 3,5 miljard euro vrij om het stroomnet uit te breiden in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. Dat kondigt het bedrijf aan in zijn investeringsplan voor de komende twee jaar. Het stroomnet raakt in topsnelheid vol door de grote vraag naar elektriciteit en de teruglevering van groene stroom.

Liander beheert het stroomnet voor 3,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dat stroomnet raakt steeds voller en dat heeft veel te maken met de omslag naar groene energie. Bij de ontwikkeling van groene stroom wordt er regelmatig te veel geproduceerde stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. In combinatie met de hoge vraag naar elektriciteit duwt dat het net overvol.

Vorig jaar waarschuwden alle netbeheerders dat er knelpunten ontstonden. Nu hebben ze allemaal plannen gemaakt om er wat aan te doen. Stedin en Enexis lieten vorige week maandag weten dat ze van plan zijn om miljoenen te investeren in de uitbreiding van het net, Liander pompt er 3,5 miljard in.

3,1 miljard daarvan is om knelpunten in het elektriciteitsnet aan te pakken, 357 miljoen euro gaat naar het gasnet en dan is er nog 142 miljoen euro over voor investeringen in het stroomnet zelf. Liander wil 6.500 kilometer extra kabel aanleggen en 56 nieuwe elektriciteitsstations plaatsen.