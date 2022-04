Nieuwbouwwoningen zijn voor grote groepen mensen niet meer te betalen, zegt de Vereniging Eigen Huis (VEH). De organisatie voor huiseigenaren wijst erop dat in de woningbouwplannen van het kabinet de NHG-grens van 355.000 euro als betaalbaar wordt beschouwd. Maar dat is volgens de VEH voor veel huishoudens niet haalbaar.

Als voorbeeld berekent de organisatie de maximale hypotheek van een fulltime loodgieter en een parttime leerkracht. Die bedraagt net iets meer dan 280.000 euro. Voor een gemiddelde politieagent die samenwoont met een secretaresse die parttime werkt, ligt de maximale hypotheek op 272.000 euro. Een alleenstaande verpleegkundige komt niet verder dan krap 217.000 euro en een pas afgestudeerde academicus mag blij zijn als hij 167.000 euro kan lenen.

Volgens de VEH wordt het bouwen van betaalbare huizen nog een hele uitdaging. "Als de bouwproductie niet past bij de financiële mogelijkheden en woonwensen van de doelgroepen, dan wordt het woningtekort maar deels opgelost", zo klinkt het. Daarbij zou het kabinet ook de NHG-grens moeten loslaten.

Uit een eerdere analyse van dagblad Trouw kwam maandag naar voren dat een nieuwbouwhuis van minder dan 200.000 euro nergens meer is te krijgen. Ook onder de 3 ton zijn nieuwe huizen schaars. Begin 2017 kostte 60 procent van de nieuw gebouwde huizen volgens de krant minder dan 300.000 euro, nu is dat nog maar12 procent. Van het aanbod onder de 2 ton, destijds 15 procent, is helemaal niets meer over.