De olieprijzen zijn maandagochtend verder gedaald. Ze hebben inmiddels bijna het niveau bereikt van voor de Russische invasie van Oekraïne, die op 24 februari begon. Ook de adviesprijzen voor benzine en diesel zijn in de afgelopen dagen iets gedaald, al liggen ze nog steeds ruim boven de 2 euro.

Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, werd maandagochtend 2,3 procent goedkoper en kostte vroeg op de dag 100,46 dollar (92 euro). De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde met 2,4 procent en bedroeg rond 7.30 uur 95,94 dollar.

Daarmee is de Amerikaanse olie nog slechts enkele euro's duurder dan voor de Russische inval en ver verwijderd van de piek van meer dan 120 dollar per vat in de eerste helft van maart. Ook Brentolie is fors goedkoper dan begin maart, toen Noordzeeolie ruim 127 dollar per vat opleverde.

Dat de olie de laatste dagen wat minder duur is, komt vooral doordat het aantal coronabesmettingen in China flink blijft toenemen. Dat land is de grootste importeur van olie ter wereld, maar heeft een strenge lockdown ingevoerd en heeft daardoor tijdelijk minder olie nodig.

De grootste besmettingshaard is de miljoenenstad Sjanghai. Zondag werden daar ondanks de strikte maatregelen meer dan 26.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. De lockdown heeft al tot verstoringen geleid in de haven van de stad.

Pompprijzen stegen snel na start Russische invasie

Doordat de olieprijzen na het begin van de Russische invasie verder zijn opgelopen, stegen ook de prijzen aan de pomp. Zo kwam de gemiddelde adviesprijs voor benzine op 10 maart boven 2,50 euro uit. Voor diesel betaalde je op het hoogtepunt 2,375 euro.

Als reactie hierop besloot het kabinet de accijns op brandstoffen per 1 april te verlagen. Daardoor zakten de pompprijzen behoorlijk en sindsdien daalden ze nog wat verder. Zo bedraagt de adviesprijs voor benzine inmiddels 2,229 euro en die voor diesel 2,137 euro.

Overigens zijn die prijzen nog steeds flink hoger dan een jaar geleden, toen 1 liter benzine rond de 1,85 euro kostte en je voor 1 liter diesel ongeveer 1,50 euro betaalde.