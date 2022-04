Arbeidsmigranten hebben vanwege slechte werk- en leefomstandigheden vaak gezondheidsklachten, maar melden zich niet snel ziek. Zij zijn bang om hun baan te verliezen en blijven daarom langer rondlopen met mentale en fysieke klachten. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Pharos.

"Het risico op mentale gezondheidsproblemen is groter vanwege de chronische stress die wordt veroorzaakt door de hoge werkdruk, een laag en onzeker inkomen en slechte woonomstandigheden"', stellen de onderzoekers.

Veel mensen weten niet wat hun rechten zijn, en waar ze ondersteuning kunnen krijgen. "Professionals zien veel stress, depressie, en mensen die overspannen zijn. Door de lange werkdagen is er weinig ruimte voor sociaal contact en ontspanning. Ondanks dat er weinig harde cijfers zijn, zijn er wel signalen dat het middelengebruik zoals roken, alcohol en drugs, relatief hoog is onder deze groep."

Veel arbeidsmigranten zijn bovendien niet vertrouwd met het Nederlandse zorgsysteem. Het systeem in land van herkomst werkt anders en in combinatie met de taalproblemen leidt dit regelmatig tot miscommunicatie en het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. Zo'n 37 procent van de arbeidsmigranten heeft weinig vertrouwen in de Nederlandse zorgprofessionals.

De problematiek beperkt zich niet tot de arbeidsmigranten maar treft hele gezinnen. Professionals van welzijns- en zelforganisaties signaleren bijvoorbeeld dat ouders veel opvoedvragen hebben, maar niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp.