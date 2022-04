Het afgelopen weekend stonden meer dan tweeduizend vrachtwagens in de file voor de haven van het Britse Dover. De file was op het hoogtepunt langer dan 30 kilometer. Op camerabeelden is te zien dat de vrachtwagens op maandag nog altijd stilstaan.

De wachttijden rondom Dover liggen al weken hoger dan normaal, vanwege de problemen rondom P&O Ferries. Sinds het massaontslag van een maand geleden wordt er veel minder tussen de Britse havenstad en het Europese vasteland gevaren, waardoor minder vrachtwagens de oversteek kunnen maken.

Andere veerbootexploitanten zouden een deel van dit probleem kunnen opvangen, maar vanwege de Britse paasvakantie zitten die veerboten zeker tot maandag vol met vakantiegangers.

Daarbovenop kwam afgelopen week nog een technische storing bij de Britse douanedienst, waardoor chauffeurs hun documenten handmatig moeten laten controleren bij de haven.

De storing bij de douanedienst is inmiddels verholpen en het vertrouwde systeem zal maandag in de loop van de middag weer in gebruik worden genomen. Naar verwachting zullen de files in de loop van de week dan ook afnemen, al blijven de wachttijden hoger dan normaal door de problemen bij P&O Ferries.

