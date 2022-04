Het aantal startende ondernemers lag vorige maand een stuk lager dan een jaar eerder. Het ging om een afname van 8 procent, zo meldt de Kamer van Koophandel maandag. Het aantal ondernemers dat hun bedrijf beëindigde ging juist omhoog, ook met 8 procent.

Omdat het aantal startende ondernemers veel hoger was dan het aantal stoppers, nam het aantal ondernemingen in Nederland nog toe. Begin april waren dat er ruim 2,2 miljoen. Dat is een toename van 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit, geven de cijfers aan dat voor het bedrijfsleven een kantelpunt aangebroken is nu er geen coronasteun meer is. "Veel ondernemers worstelen nog met de financiële gevolgen van de pandemie. Tegelijkertijd zijn de energiekosten en inflatie torenhoog. Dat het aantal stoppers en faillissementen oploopt is dan ook geen grote verrassing."

De particuliere beveiliging was een populaire sector in maart met bijna het dubbele aantal starters dan een jaar eerder. In de detailhandel daalde het aantal starters ten opzichte van vorig jaar met 44 procent. Dat geeft vooral aan dat de razendsnelle groei uit de coronatijd verdwenen is. Per saldo bleef het aantal ondernemers in die sector namelijk ongeveer gelijk.