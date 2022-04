Saoedi-Arabië laat dit jaar weer één miljoen pelgrims toe bij de traditionele moslimbedevaart naar Mekka, de hadj. Dat is voor het eerst sinds het land in 2020 coronamaatregelen afkondigde. Gespecialiseerde reisbureaus beloven de mensen die in dat jaar een reis hebben geboekt voorrang bij een nieuwe poging om naar Mekka af te reizen.

De afgelopen jaren konden buitenlandse moslims vanwege coronamaatregelen niet afreizen naar Saoedi-Arabië. De mensen die voor de hadj van 2020 hadden geboekt, staan nu vooraan in de rij, zegt Abdellah Mrabet van Mekka & Medina Reizen uit Den Haag.

Bij zijn reisbureau bleef de interesse de afgelopen coronajaren gewoon aanwezig, ook al was het niet mogelijk om te gaan. "We hebben dan ook een wachtlijst." Volgens Mrabet is het nog even afwachten hoeveel van de één miljoen plaatsen Saoedi-Arabië inruimt voor Nederlandse bedevaartgangers. "Normaal gesproken zijn dat er zo'n vijfduizend, maar dan gaan er in totaal ook meer dan twee miljoen mensen."

Bij Celebrity Hajj uit Amsterdam gaan de mensen die in 2020 al op hadj zouden gaan ook voor, laat een woordvoerder weten. Er is geen sprake van extra drukte na de bekendmaking van Saoedi-Arabië hoeveel pelgrims dit jaar welkom zijn. "Het was eigenlijk al wel bekend. Wel was de maximale leeftijd van 65 jaar nieuw." Daar kreeg de reisorganisatie wel al wat vragen over.

Voor beide reisbureaus betekent de heropening van Saoedi-Arabië voor buitenlandse reizigers in elk geval goed nieuws na twee zware coronajaren. "We boden alternatieve reizen voor moslims aan naar bijvoorbeeld Andalusië en Turkije, maar dat was ook lastig met coronamaatregelen", aldus Mrabet van Mekka & Medina Reizen. Toch kijkt de ondernemer positief vooruit. "Na regen komt zonneschijn."