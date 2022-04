Luchtvaartmaatschappij KLM heeft misleidende reclame gemaakt door te stellen dat klanten CO2-vrij kunnen vliegen. Dat heeft de Reclame Code Commissie (RCC) bepaald in een nog niet gepubliceerde uitspraak, ingezien door persbureau Bloomberg. Een vliegtuig stoot namelijk wel CO2 uit, maar klanten kunnen die uitstoot tegen betaling compenseren. Met dat geld neemt KLM deel aan herbebossingsprojecten.

De Reclame Code Commissie stelt in de uitspraak dat de slogan "Be a hero, fly CO2 zero" een absolute claim is. Daarbij moet KLM de claim kunnen onderbouwen en dat kan de luchtvaartmaatschappij niet voldoende, stelt de waakhond.

Tegenover NU.nl laat een woordvoerder van de RCC weten dat er inderdaad een uitspraak is verstuurd. KLM heeft twee weken de tijd om daartegen in beroep te gaan. Over de inhoud van de uitspraak kan de woordvoerder niets zeggen. KLM zegt in een reactie tegenover persbureau ANP de uitspraak te bestuderen.

Herbebossingsprojecten en bosbeschermingsprojecten liggen al langer onder vuur als manier voor bedrijven om rekenkundig hun uitstoot te verminderen. Natuurorganisaties noemen die stappen onvoldoende, misleidend en soms ook onmogelijk om te controleren.

Ook rond zogeheten duurzame luchtvaartbrandstof woedt een hevig debat. De luchtvaartsector zet juist zwaar in op deze middelen omdat elektrisch vliegen of vliegen op waterstof nog jaren op zich laat wachten.

Wat is de Reclame Code Commissie (RCC)? De RCC beoordeelt reclames aan de hand van de Nederlandse Reclame Code.

Bij klachten onderzoekt de organisatie of reclames bijvoorbeeld misleidend zijn.

De uitspraken van de onafhankelijke RCC zijn niet bindend, maar bedrijven gaan er wel vaak in mee.

Commissie oordeelde ook over 'groene' reclames van Shell

Het is niet de eerste keer dat de RCC een uitspraak doet tegen 'groene' reclames. Een advertentie van energieconcern Shell waarin het bedrijf stelde 47.000 laadpalen voor elektrische auto's te hebben gerealiseerd, werd ook misleidend gevonden.

De reclame wekte volgens de RCC de indruk dat deze laadpunten dankzij Shell zijn gerealiseerd, terwijl dat niet waar is. Slechts een deel van die laadpalen is te danken aan het energieconcern.

Ook beweerde de multinational te veranderen in "één van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland". Deze uitspraak is ook misleidend, oordeelde de RCC in februari. Shell ging tegen deze uitspraak niet in beroep.