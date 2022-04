Nu de coronamaatregelen bijna allemaal zijn opgeheven, gaan we richting het meest normale zomerseizoen sinds 2019. En dat merken vakantieparken en campings, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Het aantal boekingen voor de paasdagen en meivakantie nadert het niveau van topjaar 2019.

De afgelopen twee zomerseizoenen werden gedomineerd door de coronapandemie. Door de maatregelen en onzekerheid was het lastig om de grens over te gaan, waardoor vakanties vaker in ons eigen land werden gevierd.

Door vakantie te vieren in Drenthe, Zuid-Limburg en Zeeland kwamen we erachter dat Nederland ook veel te bieden heeft. "Het was de herontdekking van Nederland", zegt directeur Geert Dijks van HISWA-RECRON, de brancheorganisatie voor de recreatiesector. Volgens hem is dat een van de redenen waarom veel Nederlanders dit voorjaar opnieuw in eigen land blijven.

"Nederland was altijd al vakantieland nummer één onder Nederlanders, maar het overgrote deel daarvan zijn korte vakanties. Voor de lange vakanties staan we niet op één, maar door de herontdekking van Nederland stijgen we wel een paar plekken in die rangorde", vertelt Dijks.

De populariteit voor ons eigen land is zelfs zo groot, dat bij de vakantieparken Roompot, Landal GreenParks en Center Parcs het aantal boekingen voor het paasweekend en de meivakantie weer bijna op 'normaal' niveau ligt. Center Parcs zegt zelfs meer boekingen te hebben dan vóór corona. Ook Dijks hoort van ondernemers dat het er "heel goed uitziet".

Buitenlandse gasten wachten af

Dat de vakantieparken en campings qua boekingen weer bijna op het niveau van 2019 zitten, is enigszins opmerkelijk. Het aantal boekingen van bijvoorbeeld Duitsers en Belgen - die we het vaakst over de vloer krijgen - loopt nog achter bij 'normaal'.

"We hebben weinig vroegboekers gehad", verklaart een woordvoerder van Center Parcs. Doordat veel landen in november en december nog met strenge coronamaatregelen opgescheept zaten, waren zij huiveriger om een vakantie over de grens te boeken. "Maar we zien nu dat dit wordt gecompenseerd door Nederlanders".

We zijn een reislustig volk

We lijken dus als gevolg van de coronapandemie meer in onze eigen achtertuin te willen blijven. Al betekent dat niet dat we niet meer de grens overgaan: Roompot, Center Parcs en Landal GreenParks zien dat huisjes over de grens ook weer vaker geboekt worden. Vooral op rijafstand, merkt een woordvoerder van Roompot op.

"Het is de eerste vakantie zonder maatregelen en we zijn een reislustig volk, dus mensen gaan er weer volop op uit", zegt een Landal-woordvoerder.