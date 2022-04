Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om woningen toe te wijzen aan inwoners die binnen de gemeente willen verhuizen of aan mensen met een vitaal beroep, vindt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij heeft een wetsvoorstel daarover naar de Raad van State gestuurd.

Gemeenten kunnen op dit moment al de helft van de huurwoningen toewijzen op basis van zogenoemde economische of maatschappelijke binding. Dat gaat dan over mensen die in de gemeente werken en dicht bij hun werk moeten wonen, die er studeren of die er vrijwilligerswerk doen.

Van die 50 procent mocht een kwart al worden toegewezen aan mensen met een lokale binding, dus inwoners die binnen de gemeente willen verhuizen. Met het nieuwe voorstel mag de gemeente binnen die 50 procent zelf bepalen hoeveel woningen er voor eigen inwoners zijn. Dat mag dus ook de volledige 50 procent zijn.

Daarnaast mogen gemeenten sociale koopwoningen (tot een NHG-grens van 355.000 euro) volgens dezelfde regels gaan toewijzen.

Met de maatregel wil De Jonge onder anderen starters meer kansen geven op de woningmarkt. "Het is belangrijk dat jongeren de kans krijgen om te blijven wonen in het dorp of de stad waar ze zijn opgegroeid. Nu gebeurt het veel te vaak dat mensen uit de Randstad in nieuwbouwprojecten komen wonen, terwijl mensen uit het eigen dorp dan net moeten wegverhuizen", legt hij uit.

"Ook ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen op het moment dat ze bijvoorbeeld mantelzorg nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk dat bijvoorbeeld politieagenten, leerkrachten en brandweermannen dicht bij hun werk kunnen wonen", vindt De Jonge.