De prijzen van koopwoningen stegen vorig jaar in Nederland harder dan in elk ander land in West-Europa, blijkt vrijdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In ons land waren de prijzen in het vierde kwartaal van vorig jaar 18,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat percentage wordt alleen in sommige Oost-Europese landen overtroffen.

In de landen om ons heen liepen de prijzen minder hard omhoog. Zo werden koopwoningen in Duitsland 12,2 procent duurder en bleef de stijging in Frankrijk en België beperkt tot respectievelijk 7 procent en 6,1 procent.

In diverse Oost-Europese landen knalden de prijzen wel harder omhoog dan in ons land. Vooral in de Baltische staten konden huizenbezitters zich rijk rekenen, met in Estland en Litouwen stijgingen van rond de 20 procent. Absolute uitschieter was echter Tsjechië, met een toename van 25,8 procent.

In de gehele EU kwam de gemiddelde prijsstijging uit op 10 procent. Dat was de grootste toename sinds 2006. In één land was er juist een daling: koopwoningen in Cyprus werden gemiddeld 5,3 procent goedkoper.

De cijfers van Eurostat hebben dus betrekking op het laatste kwartaal van vorig jaar. Opvallend genoeg was er in de eerste maanden van dit jaar in Nederland sprake van een kleine daling, bleek donderdag uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Overigens ging het hierbij om een daling van slechts 2,1 procent en werden de cijfers vergeleken met het kwartaal ervoor. Als de huizenprijzen van afgelopen kwartaal naast die van een jaar eerder worden gelegd, is er nog altijd een stijging van 13,7 procent te zien.