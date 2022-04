Donderdag, toen het de hele dag flink waaide, is er voor 198.000 megawattuur aan zonne- en windenergie geproduceerd en daarmee is het record van 29 juli vorig jaar gebroken, meldt Energieopwek.nl. Het lijkt opmerkelijk dat er op een dag waarop het niet stormde meer energie is opgewekt dan tijdens de stormen Dudley en Eunice, maar dat komt doordat windmolens bij een storm vaak worden uitgezet.

Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool en betrokken bij Energieopwek.nl, schat in een tweet dat de productie van groene energie donderdag goed was voor zo'n 59 procent van de totale elektriciteitsbehoefte in ons land.

Het vorige record dateert van 29 juli 2021. Toen was de productie goed voor 60 procent van de totale vraag naar elektriciteit, dus op dat vlak werd afgelopen donderdag net geen record gebroken. 17 februari van dit jaar, toen storm Dudley over ons land raasde, staat op de derde plaats - net onder 29 juli.

Het klinkt misschien vreemd dat er op een stormdag minder energie wordt geproduceerd dan op een gewone winderige dag, maar daar is een logische verklaring voor. Als het echt heel hard waait, worden windmolens uit voorzorg uitgezet omdat de bladen anders beschadigd raken. De meeste windmolens hebben sensoren die de wieken automatisch stilzetten of anders laten draaien bij windkracht 10.

In tegenstelling tot toen was de wind donderdag erg gelijkmatig, waardoor er een constante stroom energie opgewekt kon worden.