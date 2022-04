In alle EU-lidstaten samen is al voor 30 miljard euro aan Russische boten, panden, helikopters en anderen bezittingen geconfisqueerd, meldt de Europese Commissie vrijdag. Daarnaast is al zo'n 196 miljard euro aan transacties geblokkeerd. Nederland bevroor al 516 miljoen euro Russisch geld en hield 155 miljoen euro aan transacties tegen.

De cijfers zijn nog niet volledig, want nog niet alle lidstaten hebben gemeld welke bezittingen ze in beslag hebben genomen en hoeveel die waard zijn, maar van meer dan helft van de landen zijn de cijfers al binnen.

"Het is belangrijk dat we kunnen zien dat de sancties ook uitgevoerd worden, dus we werken samen met de lidstaten om het rapporteren te verbeteren", zegt Mairead McGuinness, Eurocommissaris voor Financiën.

Dat zegt ook Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie). "Het is niet genoeg om de sancties aan te kondigen, we moeten ook controleren of landen ze uitvoeren. Ik roep alle lidstaten ertoe op alle mogelijke maatregelen te nemen en de Commissie op de hoogte te houden."

Dertien luxejachten aan de ketting in Nederland

EU-landen namen al onder meer boten, helikopters, panden en kunstwerken in beslag. Die zijn samen goed voor een bedrag van 6,7 miljard euro. Verder werden er nog meer bezittingen van oligarchen in beslag genomen en werd 196 miljard euro aan transacties tegengehouden.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) kondigde woensdag aan dat dertien Russische luxejachten aan de ketting liggen in Nederland. Waarschijnlijk zijn ook panden bevroren, maar het is niet of nauwelijks duidelijk om welke panden het gaat, doordat de daadwerkelijke eigenaren hiervan moeilijk te achterhalen zijn.

Sinds afgelopen weekend kunnen de Kamer van Koophandel (KVK) en het Kadaster informatie uitwisselen over welke gebouwen eigendom zouden kunnen zijn van Russische oligarchen. Dat heeft echter nog niet tot concrete resultaten geleid.

Eerder werd al bekend dat in ons land 516 miljoen euro van Russen bevroren werd en dat 155 miljoen euro aan transacties werd geblokkeerd.