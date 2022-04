Vakbonden en werkgevers zijn in de nacht van nacht van donderdag op vrijdag eens geworden over een nieuwe cao voor metaal- en techniekbedrijven. Dat betekent dat er voorlopig geen nieuwe stakingen worden georganiseerd, nadat er maandenlang volop actie is gevoerd. Werkgeversorganisatie Koninklijke Metaalunie (KMU) is echter niet akkoord gegaan, waardoor er later mogelijk toch weer stakingen komen.

In de nieuwe cao gaan werknemers er in het komende jaar gemiddeld 7,4 procent op vooruit. Ook de jeugdlonen stijgen. De sector omvat tienduizenden bedrijven in onder andere de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector en de carrosseriebouw. Er vallen bijna 320.000 mensen onder het nieuwe akkoord.

Vorig jaar oktober liepen de onderhandelingen vast. Daardoor werden verspreid over het land tal van acties gehouden. In de laatste maanden van vorig jaar werd meer dan twintig keer gestaakt door "doorgaans enkele honderden mensen". Uiteindelijk kwamen de meeste partijen er in de nacht van donderdag op vrijdag alsnog uit.

De KMU ging dus niet akkoord met de nieuwe cao. Daarover zijn de vakbonden geïrriteerd. FNV-onderhandelaar Jacqie van Stigt noemt het onbegrijpelijk en hoopt dat het werkgeversverbond de cao binnenkort alsnog ondertekent. CNV-onderhandelaar Bernard Zijlstra zegt dat de KMU "nog een paar dagen de kans krijgt om op de rijdende trein te springen". Gebeurt dat niet, dan dreigen nieuwe acties.