Nederlandse grote bedrijven nemen het voortouw in Europa als het gaat om vluchtelingen in dienst nemen of te begeleiden richting de arbeidsmarkt. "Nederlandse ondernemingen zijn daarin voorloper. Drie jaar geleden was het de bedoeling om 3.500 vluchtelingen aan een baan te helpen. Dat zijn er uiteindelijk 13.000 geworden", zegt topman Hamdi Ulukaya van de Amerikaanse yoghurtgigant Chobani en oprichter van het Tent Partnership for Refugees in gesprek met NU.nl.

Zo'n dertien Nederlandse bedrijven waaronder ABN AMRO, Randstad, Royal FrieslandCampina en TenneT, hebben vrijdag tijdens de tweede Dutch Business Summit on Refugees toegezegd om bijna 22.000 vluchtelingen in dienst te nemen, op te leiden, te coachen of te begeleiden naar werk om zo hun toegang tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Het event wordt mede georganiseerd door het Tent Partnership for Refugees, een netwerk van 220 grote bedrijven die zich inzetten voor vluchtelingen over de hele wereld.

Ulukaya verwacht zelfs een hoger aantal vanwege de stroom vluchtelingen uit Oekraïne. "Deze groep zorgt voor een nieuwe dimensie aangezien zij nu al aan het werk kunnen in Nederland. Veel bedrijven zullen daar op termijn gebruik van maken."

De Turks-Koerdische zakenman benadrukt dat vluchtelingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de groei van een bedrijf. "Het is al een aantal jaren een politiek gevoelige kwestie. Maar dit zijn ook ouders die op eigen benen willen staan. En tijdens de pandemie hebben we gezien dat ze aan de frontlinie stonden als verzorger, verpleegkundige of chauffeur."

Bedrijven moeten daarom niet alleen kijken naar competenties zoals taal en opleiding, meent Ulukaya. "Dat mogen geen obstakels meer zijn. Als deze mensen alles hebben achtergelaten, de hele reis hebben gemaakt, dan kunnen we dit ook overwinnen. Investeer een tot twee jaar als bedrijf en na vijf jaar betaalt dat zich uit. Bedrijven profiteren dan van de productiviteit en de inzet."

Vluchtelingen kunnen succesvol worden

Ulukaya kan het weten dat vluchtelingen of immigranten succesvol kunnen worden. De topman van de Amerikaanse yoghurtgigant Chobani werd in 1972 geboren in het plaatsje Ilic, in de provincie Erzincan in Noord-Oost-Turkije. Hij komt uit een gezin dat actief was in de melkveehouderij. Begin jaren negentig verhuisde Ulukaya naar de hoofdstad Ankara om politieke wetenschappen te studeren aan de universiteit. Daarna verkaste hij naar de Verenigde Staten om Engels te leren en verder te studeren.

In 2005 kocht Ulukaya via een lening van een miljoen dollar een oude vervallen yoghurtfabriek van het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern Kraft Foods. Inmiddels is de yoghurtfabrikant Chobani uitgegroeid tot een miljardenbedrijf.

'Bedrijven kunnen humanitaire crisis oplossen'

Ulukaya geeft aan dat vluchtelingen zijn bedrijf hebben opgebouwd. Momenteel werken er enkele honderden bij Chobani. "We hebben zestien nationaliteiten in dienst. Ik ben zelf naar een vluchtelingenkamp geweest waar mensen zaten die al jaren geen werk konden vinden. Het probleem? De taal en de opleiding, maar ik zie dat niet als probleem."

De topman geeft vluchtelingen een interne opleiding. "Zo heb ik ooit een Nepalese vrouw aangenomen die daardoor op eigen benen kon staan en haar dochter naar de universiteit kon sturen. Ik ben ervan overtuigd dat we als bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de grootste humanitaire crisis van deze tijd op te lossen."