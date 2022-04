PostNL stopt vanaf 1 juli met papieren kennisgevingen voor wie niet thuis was om zijn pakket aan te nemen. Klanten kunnen vanaf dan alleen nog digitaal zien wat ze moeten doen om hun pakket alsnog te krijgen, meldt het bedrijf vrijdag.

Reden voor de stap is dat het schrijven van zo'n kennisgeving de bezorger tijd kost. Ook scheelt het papier: zo'n 70.000 kilo per jaar, ofwel 206 esdoorns, aldus het postbedrijf. Bij gemiddeld 9 procent van de pakketten is de ontvanger niet thuis.

De bezorger schrijft nu nog een papieren kennisgeving als een pakket niet kon worden aangenomen. Daarop staat dan dat het pakket bijvoorbeeld is afgegeven bij de buren, of dat het naar een PostNL-afgiftepunt is verstuurd. Vanaf juli krijgen klanten die informatie alleen nog via de app of mail.

PostNL is vorig jaar mei al deels gestart met het informeren per app en mail in plaats van met het briefje op de mat of in de bus. In de aanloop naar de overgang in juli komt er een PostNL-campagne waarin klanten worden gewezen op de verandering.