De prijzen voor voedsel op de wereldmarkt zijn in maart naar een nieuw record gestegen, blijkt vrijdag uit maandelijkse cijfers van VN-voedselorganisatie FAO. De voedselprijzen lagen al op het hoogste niveau ooit gemeten, maar door de oorlog in Oekraïne is de stijging in een stroomversnelling geraakt.

De voedselprijzenindex van de FAO kwam in maart uit op ruim 159 punten, een stijging van 12,6 procent ten opzichte van februari. Die stijging is veel groter dan die in de voorgaande maanden. Zo steeg de index in februari met bijna 4 procent, wat al als een stevige stijging werd gezien.

De versnelling heeft alles te maken met de Russische invasie van Oekraïne. Door de oorlog komt er minder zonnebloemolie uit Oekraïne, waardoor het aanbod afneemt en de prijzen stijgen. Dit merken we inmiddels ook in Nederlandse supermarkten.

Door het kleinere aanbod en de hogere prijzen wijken producenten uit naar andere plantaardige oliën, die vervolgens ook in prijs stijgen. Volgens de FAO werden plantaardige oliën in maart dan ook 23,2 procent duurder.

Verder heeft het conflict in Oekraïne gevolgen voor de wereldwijde graanprijzen. Zo exporteert Oekraïne sinds het begin van de invasie bijvoorbeeld veel minder tarwe en mais, wat ook tot hogere prijzen op de wereldmarkt leidt. In maart steeg de graanindex van de VN-organisatie met ruim 17 procent.

De Oekraïense premier Denys Shmyhal verwacht dat de oorlog ook grote gevolgen heeft voor de oogst van wintergewassen. Door de Russische invasie was er volgens Shmyhal minder zaairuimte, waardoor de oogst waarschijnlijk zeker 20 procent lager zal liggen.