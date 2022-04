De lidstaten van energieagentschap IEA, waaronder veel Europese landen en de VS, brengen het komende half jaar een recordaantal vaten uit hun oliereserves op de markt. In totaal gaat het om 240 miljoen vaten. Eerder was al aangekondigd dat het IEA olie uit de voorraden zou vrijgeven, maar de totale hoeveelheid was nog niet bekend.

De Verenigde Staten hadden al laten weten het komende half jaar een miljoen vaten per dag vrij te geven. De overige 60 miljoen vaten komen uit de oliereserves van andere landen van het agentschap, zoals Japan, Duitsland en Italië. Nederland geeft 1,6 miljoen vaten vrij.

Mede door de oorlog in Oekraïne zijn de olieprijzen hard gestegen, wat de inflatie sterk aanjaagt. De koopkracht van huishoudens neemt verder af, vooral ook doordat de prijzen voor onder meer gas en boodschappen eveneens stevig zijn opgelopen.

Of de extra olie voor veel verlichting zorgt, is maar de vraag. Mondiaal worden iets minder dan 100 miljoen vaten olie per dag verbruikt. Dit betekent dat de 240 miljoen vaten genoeg zijn om voor ongeveer 2,5 dag te voldoen aan de wereldwijde olievraag.