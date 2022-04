De energieprijzen zijn de laatste tijd snel opgelopen en consumenten hebben dan ook steeds meer moeite de energierekening te betalen. De gemiddelde openstaande rekening is tussen de zomer van 2019 en eind 2021 met gemiddeld 40 procent toegenomen tot 550 euro. Dat schrijft het FD uit een analyse van zo'n 100.000 incassodossiers in de energiesector, uitgevoerd door Intrum, een internationaal bedrijf op het gebied van kredietmanagement.

De problemen zijn dit jaar waarschijnlijk alleen maar groter geworden doordat prijzen verder zijn opgelopen, zegt Guy Colpaert, directeur van Intrum Benelux. "De huidige prijsstijgingen brengen niet alleen de laagste inkomens in de problemen. Ook mensen die normaal niet in de gevarenzone komen, kunnen nu moeite krijgen met het betalen van de rekening." Dat komt door de hogere energienota in combinatie met de hoge inflatie die ook andere producten en diensten duurder maakt.

Colpaert heeft het nog niet zo uitzonderlijk als nu meegemaakt in de twintig jaar dat hij voor Intrum werkt. De prijzen van gas zijn in een jaar tijd bijna vertienvoudigd. Dat heeft meerdere redenen, zoals minder gaswinning in Groningen, maar sinds eind februari dit jaar zorgt ook de geopolitieke onrust door de Russische invasie in Oekraïne voor veel onzekerheid in de markt.